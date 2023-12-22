مباراة العمر.. فرج عامر يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية

حقق النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية، بعد الفوز على أوراوا الياباني، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة، عبر حسابه على “فيس بوك”: “‏مبروك فوز الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية.. مباراة العمر بالكفاح والندية”.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 و8 من الوقت بدل الضائع، فيما سجل ثنائية أوراوا، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54.

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.