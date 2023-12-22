إسلام صادق : الأهلي يشرف الكرة المصرية والعربية والأفريقية

حقق النادي الأهلي المصري الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين علي أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "‏الاهلي يشرف الكرة المصرية والعربية والافريقية ويحصد البرونزية الرابعة في تاريخه بالمونديال".

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.