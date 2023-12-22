اتحاد الكرة يهنئ الأهلي ولاعبيه بـ برونزية كأس العالم للأندية

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، تهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه وجماهيره؛ بعد تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والتتويج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

وحصد النادي الأهلي الميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على أوراوا ريد الياباني بنتيجة 4-2، في المباراة التى جمعت الفريقين ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية.

وافتتح ياسر إبراهيم، التسجيل للنادي الأهلي في مرمى أوروا ريد الياباني، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي، المباراة التي تجمع الفريقين لتحديد الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية في الدقيقة 19 من عمر المباراة ، وضاعف بيرسي تاو النتيجة بالهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى أوروا ريد الياباني في الدقيقة 25.

ونجح "كانتي" مهاجم فريق أوروا ريد الياباني في تقليص النتيجة بالهدف الأول في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ونجح ألكسندر سكولز في تسجيل هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 54، بعد احتسابها على المدافع محمد هاني بعد لمس الكرة ليده والرجوع للـ VAR الذي أكدها.

ونجح على معلول لاعب الأهلي في تسجيل الهدف الثالث لفريقه وتم احتساب الهدف للاعب أوراوا يوشيو كويزومي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد اصطدام تسديدة معلول به فيل دخول المرة.

وأهدر على معلول فرصة إنهاء لقاء الأهلي وأوراوا ريد الياباني بعد إضاعته لركلة جزاء في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.