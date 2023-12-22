عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف جنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي

 أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا غير مأهول بين القوزح وبيت ليف.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قالت إن الطيران الحربي الصهيوني نفذ غارة جوية مستهدفا حي "أبو اللبن" في بلدة عيتا الشعب.

وفي ذات السياق، نجح مجاهدوا المقاومة الإسلامية في استهداف تجمعا لضباط وجنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية حيث أوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.

وكانت سرايا القدس أعلنت دكها للتحشدات العسكرية لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون في محيط المطاحن جنوبي دير البلح.

كما تواصل  فصائل المقاومة الفلسطينية، تصدّيها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزّة، ملحقة المزيد من الخسائر في صفوف جنوده وآلياته وجنوده، حيث ارتفع عدد قتلى الاحتلال 471 منذ السابع من أكتوبر، بعد الاعتراف بمقتل جنديين اليوم الجمعة.

وفي السياق، قصفت سرايا القدس مقر قيادة ميداني لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خانيونس برشقة صاروخية، والتحشدات العسكرية شرق دوار القرم شمال غزة بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

وأعلنت سرايا القدس أنها أسقطت مجددا طائرة صهيونية بدون طيار في سماء وسط قطاع غزة.

وكان الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة قد أكد في وقت سابق، خلال كلمة مسجلة، أن مجاهدي الكتائب لا يزالون في الميدان يتصدون للعدوان ويقاتلون العدو المجرم المرتعد ويكبدونه خسائر فادحة في جنوده وضباطه وآلياته ويشلون كيانه رغم امتلاكه لترسانة ضخمة.

ولفت أبو عبيدة إلى ان تلقي العدو دعما عسكريا هائلا لا يدل في حقيقة الأمر إلا على ضعف هذا الكيان المتعلق بتحالفات ظالمة باغية ستنقطع حبالها عنه طال الزمان أم قصر.

وقال “إن مجاهدينا على الأرض يستمرون في تدمير آليات العدو واستهدافها بكافة أنواع الأسلحة المتاحة وإيقاع جنوده في شراك قاتل، وملاحقتهم خارج آلياتهم وفي المباني التي يتحصنون فيها في مناطق التجمع موقعين العشرات من جنود العدو قتلى والمئات جرحى ومصابين وخسائر متصاعدة لا تكاد تتوقف على مدار الساعة وستزيد باذن الله طالما استمر العدوان”.

وأضاف “بلغت حصيلة الآليات التي دمرها مجاهدون خلال الأسبوع الأخير عشرات الآليات كنا قد أعلنا عنها تباعا فيما بلغ عدد الآليات العسكرية التي استهدفتها منذ بدء العدوان البري 720 آلية بين ناقلات جند ودبابات وجرافات ومركبات وشاحنات عسكرية”.

وتابع أبو عبيدة، “توزعت استهدافات مجاهدينا لقوات العدو بين كافة محاور التوغل الصهيوني من بيت حانون شمالا إلى خان يونس جنوبا وعلى مدار أيام العدوان”، وقال “نفذ المجاهدون بفضل الله تعالى خلال الأسبوع الأخير أكثر من 15 عملية قنص ناجحة وأكثر من 12 اشتباكا مباشرا بالأسلحة الرشاشة والمتوسطة والقنابل اليدوية”.

واتم أبو عبيدة “استخدم مجاهدونا في عمليات الالتحام على نطاق واسع وفي كل المحاور العبوات الناسفة المضادة للأفراد وعبوات العمل الفدائي والعبوات المضادة للدروع بكافة أنواعها المضادة للتحصينات و الأفراد والآليات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عرض تركي خيالي لزيزو وتعاقد فتوح.. ماذا يحدث داخل أسوار الزمالك؟

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني بمونديال الأندية.. و3 قنوات مفتوحة

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

ترشيحاتنا

رونالدو يتصدر هدافي دوري روشن السعودي

رد صادم من الرئيس الفرنسي بشأن تجديد مبابي لـ باريس سان جيرمان

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

وش السعد| حسين الشحات يتغزّل في إمام عاشور بعد برونزية الأهلي بمونديال الأندية

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

بسبب عِجل| إنقاذ حياة أهالي قرية كاملة من الموت بـ السم في الإسماعيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نزول الأسعار.. علامات تكشف البصل الفاسد من الجيد

صورة غير متوقعة | شمس الكويتية تثير ضجة على السوشيال ميديا

عيادة طبيعية في البيت | فوائد مذهلة لـ الجزر لمرضى السكر

مضاعفات خطيرة تصيبك بسبب إهمال التهاب الأذن الوسطى.. ضعف السمع أخطرها

فيديو

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

إنقاذ الجنيه | أسباب تثبيت أسعار الفائدة ..فيديو

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي | تفاصيل ..فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ