رباعيات.. ناقد رياضي يتغزل في كولر بعد برونزية كأس العالم

حقق النادي الأهلي المصري الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين على أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليتوج ببرونزية المونديال.

وكتب الإعلامي الرياضي خالد طلعت، عبر حسابه على “فيس بوك”: “‏رباعيات الخيام.. ورباعيات صلاح جاهين.. ورباعيات مارسيل كولر.. ورباعيات برونزية الأهلي في كأس العالم للأندية 2023”.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.