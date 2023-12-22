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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يتصدر هدافي دوري روشن السعودي

رونالدو
رونالدو

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجاري "2023-2024".

وسجل رونالدو، هدفًا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء بمباراة فريقه أمام الاتفاق، التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ18 بدوري روشن.

وبهدف رونالدو في شباك الاتفاق، وصل الدون البرتغالي للهدف رقم 17 في صدارة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم.

ويطارد رونالدو في صراع الهدافين، محترف الهلال، النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي يملك في رصيده 16 هدفًا.

ويعد مهاجم ضمك الكاميروني جورج نكودو، أقرب ملاحقي الثنائي حيث يملك في رصيده 14 هدفًا على بعد 3 أهداف من رونالدو، وهدفين من ميتروفيتش.

وشارك رونالدو مع النصر في دوري روشن هذا الموسم، في 16 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفًا، وصنع 8 آخرين.

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