رونالدو يتصدر هدافي دوري روشن السعودي

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، ترتيب هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الجاري "2023-2024".

وسجل رونالدو، هدفًا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء بمباراة فريقه أمام الاتفاق، التي أقيمت مساء الجمعة، ضمن الجولة الـ18 بدوري روشن.

وبهدف رونالدو في شباك الاتفاق، وصل الدون البرتغالي للهدف رقم 17 في صدارة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم.

ويطارد رونالدو في صراع الهدافين، محترف الهلال، النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي يملك في رصيده 16 هدفًا.

ويعد مهاجم ضمك الكاميروني جورج نكودو، أقرب ملاحقي الثنائي حيث يملك في رصيده 14 هدفًا على بعد 3 أهداف من رونالدو، وهدفين من ميتروفيتش.

وشارك رونالدو مع النصر في دوري روشن هذا الموسم، في 16 مباراة، سجل خلالهم 17 هدفًا، وصنع 8 آخرين.