التاريخ يسجل.. أحمد موسى يحتفل بتتويج الأهلى ببرونزية العالم للأندية

حقق النادي الأهلي المصري الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين علي أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكتب الإعلامي احمد موسي عبر حسابه علي اكس "‏‏‎#الاهلي_اوراوا..التاريخ يسجل النادي الاهلي يفوز للمرة الرابعة ببرونزية كاس العالم للاندية بعد فوزه الكبير ٢/٤ علي اوراوا الياباني.مبرووووك لجماهير الاهلي العظيمة ولرجال الاهلي الذين قدموا مباراة قوية وللسد الكبير الشناوي مبرووك للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والجهاز الفني🇪🇬".



سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.