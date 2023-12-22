أول تعليق من إمام عاشور بعد الفوز بالميدالية البرونزية

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بحصول القلعة الحمراء بالميدالية البرونزية بعد الفوز أوراوا الياباني بمونديال الأندية بالسعودية.



وقال إمام عاشور في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز وحصد البرونزية، كنا نتمنى اللعب على الذهب أو الفضة، لكن قدر الله وما شاء فعل، وكل اللاعبين رجال، وقدموا ما عليهم في المباراة وكانوا عند حُسن الجماهير ولم يُقصر أي لاعب في المباراة".

واضاف: "التركيز سيكون الفترة المقبلة على بطولة السوبر المصري التي تقام الأسبوع المقبل بالإمارات، خاصةً أن هدف الجميع في الفريق هو حصد البطولة".

حقق النادي الأهلي المصري الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين علي أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.