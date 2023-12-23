أجر صلاة الفجر في جماعة.. و7 أمور تعينك على أدائها خلال الشتاء

ما أجر صلاة الفجر في جماعة؟ سؤال أجابه الدكتور مختار مرزوق العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بأسيوط، موضحا أن أعظم عمل يبدأ به المسلم يومه هو أن يصلي سنة الفجر وصلاة الصبح في الوقت المعين لذلك (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).

فوائد صلاة الفجر في جماعة وأجرها

وتابع من خلال صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في بيان فائدة صلاة الفجر في جماعة: أعلى ذلك أن يكون جماعة في المسجد وهو أمر قد قصر فيه كثير من المسلمين في هذا الزمان، وهو من أجل التحصينات النبوية لهذه الوجوه :

1- أن هذا الوقت تشهده الملائكة (إن قرآن الفجر كان مشهودا) قال المفسرون تشهده ملائكة الليل وملائكة والنهار.

2- من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله : عن عبدالرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده وقعدت إليه فقال ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله) رواه مسلم فى صحيحه كتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة رقم (1049).

أرأيت ذلك الثواب العظيم الذي يفوت المقصرين عن صلاة الجماعة وما أكثرهم في هذه الأيام وانظر كيف كان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ينتظر صلاة العشاء من بعد صلاة المغرب بقليل حتي رآه عبدالرحمن بن أبي عمرة على هذا الوضع الذي يرضاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

وفي فائدة جلوس المسلم في المسجد ينتظر الصلاة قال إن لها عظيم الفائدة حيث إن الملائكة تدعو له بالمففرة والرحمة مادام في مصلاه مالم يحصل له ما يينقض الوضوء وأيضا مالم يؤذ أحدا من الناس: مستدلا على ذلك: ما ورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه مالم يحدث: تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه)رواه البخاري حديث رقم (434)، وفي رواية أخرى (ما لم يحدث فيه مالم يؤذ فيه) صحيح البخاري في البيوع باب مايذكر في الأسواق رقم (201) ومعلوم أن دعاء الملائكة مستجاب فهنيئا لملازمي المساجد بهذه الفوائد.

أجر صلاة الفجر في الشتاء

وفي بيان فضل صلاة الفجر في الشتاء قال «مرزوق»، إن من علامات المنافقين أن صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلتان عليهم ومن ثم فحري بكل مسلم أن يواظب عليهما، وأن المتخلفين عن هاتين الصلاتين لو يعلمون ما فيهما من الخير العميم والثواب العظيم لأتوهما ولو حبوا.

وأوضح أن في الحديث المتقدم ما يدل على وجوب صلاة الجماعة كما ذهب إليه بعض الفقهاء، وذهب غيرهم إلى أنها سنة مؤكدة ولكن على أي حال فإن المؤمن الحق لا يتخلف عنها إلا لعذر شرعي أو وجود المشقة المعتبرة، مؤكداً أن من أعذار التخلف عن صلاة الجماعة مذكورة في كتب الفقه كالمرض الشديد ومدافعة الأخبثين أو الخوف من فوات الرفقة في السفر ونحو ذلك.

وحذر الذين يصرون على صلاة الصبح بعد طلوع الشمس نسوق هذا الحديث عن عبدالله بن مسعود قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال ( بال الشيطان في أذنه) رواه البخاري في صحيحه.

7 أمور تعينك على أداء الفجر في الطقس البارد

فيما أشارت دار الإفتاء في فتوى نُشرت على موقعها الرسمي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: «إن الله يضحك إلى رجلين.. رجل قام في ليلة باردة عن فراشه ولحافه ودثاره، فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فيقول الله لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا جاء لما عندك وشفقا مما عندك، فيقول: إني أعطيته ما رجا، وأمنته مما يخاف».

وأوضحت الدار أن القيام لأداء صلاة الفجر في هذا البرد القارص له ثواب عظيم عند الله عز وجل، ويكون الثواب أكبر من أداء الصلاة في باقي أوقات العام، فكما ورد في الحديث السابق، فإن الله عز وجل يحب عبده الذي يصلي الفجر في وقته لاسيما من قام من فراشه وتوضأ بالماء في ظل الطقس البارد، ويتباهى به بملائكته، ويتوعد الله عز وجل لملائكته بتلبية طلب عبده واستجابة دعاءه كله.

كما لفتت الإفتاء إلى بعض الأمور التي إذا التزم العبد بفعلها أعانه الله عز وجل على القيام لأداء صلاة الفجر حاضرة في ظل هذا الطقس البارد، وهم:

1- التوكل على الله.

2- الدعاء بالتيسير.

3- تأكيد النية قبل النوم.

4- النوم على طهارة.

5- ترديد أذكار النوم.

6- الأخذ بالأسباب.

7- الابتعاد عن المعاصي والذنوب بقدر الطاقة.