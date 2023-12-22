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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تحدث ثورة في هواتف الميزانية المحدودة.. إطلاق POCO M6 5G بمواصفات ممتازة

هاتف شاومي POCO
هاتف شاومي POCO M6 5G

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتف POCO M6 5G من خلال علامتها التجارية الفرعية POCO، حيث يعد الهاتف ثورة في سوق الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، نظرًا لتميزه بمواصفات فائقة مع سعر مناسب للغاية.

 

وبحسب موقع GizChina فإن هاتف POCO M6 5G يضم شاشة بجودة +HD قياس 6.74 بوصة تتميز بمعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع حماية بواسطة زجاج Corning Gorilla Glass 3، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 180 هرتز وذروة سطوع تبلغ 600 شمعة في المتر المربع. 

 

ويقدم هاتف POCO M6 5G إعداد للكاميرا المزدوجة بدقة 50 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي، تتميز بفتحة واسعة f/1.8 وPDAF وفلاش LED لالتقاط لقطات حية ومفصلة، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. 

 

ويحتوي هاتف POCO M6 5G على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، مما يضمن الاستخدام الممتد دون فترات توقف طويلة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 13، مع واجهة المستخدم للسوفت وير MIUI 14. 

ويعمل هاتف POCO M6 5G  بمعالج من نوع +MediaTek Dimensity 6100 من شركة ميدياتيك التايوانية، مع 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X المقترنة بـ 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية UFS 2.2.   

 

ويوفر هاتف POCO M6 5G ميزات إضافية مثل مقاومة رذاذ الماء والحماية من الغبار ويتضمن أجهزة استشعار مثل الإضاءة المحيطة، وخيارات الاتصال بما في ذلك Wi-Fi 5، وDual SIM، و5G SA & NSA، وLTE، وBluetooth 5.3، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع دعم GLONASS وBeidou وGalileo.

POCO M6 5G شاومي POCO M6 5G مواصفات POCO M6 5G شاومي هواتف شاومي هواتف الميزانية المحدودة

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