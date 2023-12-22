حسام موافي: ارتفاع ضغط السائل الحامي للمخ يسبب صداعا

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الجمجمة عبارة عن صندوق حديد لحماية المخ، وحوله سائل يحمي المخ من عضم الجمجمة.

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ارتفاع ضغط هذا السائل يحدث صداعا للإنسان.

زغللة عين



أشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إلى أن “الصداع يخض؛ عندما تصاحبه زغللة عين مع قيء، ويتسبب في إيقاظ الشخص من النوم".

وأوضح: أحيانا يكون الصداع نفسي، واسمه عنقودي، ويكون صداع عنيف فظيع، ويستمر لـ 4 ساعات، ويميزه أن المريض يعرف أن الصداع جاي مثل ثقل اليد، وعلاجه لا يأتي بنتيجة جيدة، وأدويته خطيرة على شريان القلب، وهناك صداع نصفي يأخذ نصف الوجه.