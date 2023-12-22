افتتاح المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات بـ آداب عين شمس

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع أندية "ليونز" برئاسة هاله القاضي، وتنسيق إدارة رعاية الشباب بالكلية المعرض الخيري للملابس الشتوية ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل متولي عميدة كلية الآداب، وإشراف أ. د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أشادت أ. د حنان كامل بالمعرض والذى شهد إقبالا كبير من جانب الطلاب والعاملين سواء من داخل الكلية أو خارجها، كما أثنت على التنظيم الجيد للمعرض من جانب قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدة على تشجيعها المستمر لكافة الفعاليات التي تساهم في تقديم المساعدات الإنسانية والخيرية لغير القادرين من الطلاب.

وأوضحت أ. د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المعروضات تضمنت ملابس، وأحذية، وشنط، أكسسوارات من أجود الماركات المصرية والعالمية تناسب موسم الشتاء بهدف تحقيق الدعم والتكافل الإجتماعي، وأشادت بالمشاركة الفعاله لأندية "ليونز"بالمعرض بالتعاون مع مؤسسة "تكية الخير" للأعمال الخيرية المشهره، وأشارت إلى أن المعرض استمر من العاشره صباحا حتى الساعة الخامسة مساء وشمل ما يزيد على 10 آلاف قطعة مختلفة المقاسات والموديلات بأسعار رمزية، لافتة إلى أن دخل المعرض قد خصص لصالح الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات الدراسية.