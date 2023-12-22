عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصة حقل كاريش.. المقاومة بالعراق تكشف طبيعة الهدف الحيوي المستهدف بالبحر الأبيض

ارشيفي
ارشيفي

 
كشف مصدر في المقاومة الإسلامية في العراق أن الهدف الحيوي الذي تم استهدافه في البحر المتوسط هو منصة حقل كاريش للغاز.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت في وقت سابق   أن مجاهدوها استهدفوا هدفاً حيوياً في البحر الأبيض المتوسط، بالأسلحة المناسبة، وحقّقت إصابة مباشرة. مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل العدو.

وبحسب البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية في العراق؛ فأن ذاك يأتي استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.


وكانت المقاومة الإسلامية في العراق" في وقت سابق اعلنت  استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة قاعدة الاحتلال الأمريكي "عين الأسد" غرب العراق بواسطة الطائرات المسيرة".

وأفادت في بيانها بأن عملية الاستهداف أصابت أهدافها بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن هجوما بطائرتين مسيرتين استهدف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر أمني يوم الجمعة قوله إن استهداف قاعدة "عين الأسد" التي تضم القوات الأمريكية، تم بطائرتين مسيرتين مفخختين.

وأضاف أن منظومة الدفاع الجوي تمكنت من صد الهجوم وإسقاط الطائرتين خارج محيط القائدة.

وأوضح أن الطائرتين جرى إطلاقهما من جهة ناحية كبيسة جنوب شرق القاعدة.

وجاءت التطورات الأخيرة عقب إعلان الحكومة العراقية في بيان الخميس عن توقيف عدد من المتورطين في الهجوم على السفارة الأمريكية في 8 ديسمبر، حيث أكدت أن بعض المهاجمين هم "على صلة بالأجهزة الأمنية".  
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

ترشيحاتنا

معظمهم من الأطفال.. شهداء وجرحي إثر استهداف قوات الاحتلال منزلا بمخيم النصيرات

شيخوخة مبكرة.. فيروس كورونا يعود بأعراض جديدة تصيب المراهقين

المفتي: هدم الزوايا أو تغيير نشاطها يُرجَع فيه إلى وزارة الأوقاف

الأهلي في المونديال| بيبو: دعم الجمهور وراء الفوز بالبرونزية

خبيرة: إسرائيل تسعى لإحداث تغيرات جذرية مع السلطة الفلسطينية وتكوين اتحاد فيدرالي

بتسهيلات جديدة.. سيات ابيزا بدون جمارك وأوفر برايس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بجلسة تصوير جديدة

طريقة عمل كيكة البرتقال الإسفنجية

ظاهرة النينو| متى تضرب مصر؟.. وهذا موعد سقوط الأمطار

ببجامة حرير.. سعر صادم لإطلالة بسمة بوسيل في برنامج دقيقة نفهم

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ