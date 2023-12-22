10 نقاط هامة.. ما هي بنود قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة ؟

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، اعتمد خلاله مشروع قرار مقدم من الإمارات، يطالب بتوسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

وصوتت 13 دولة لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722 بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، وفيما يلي بنود القرار: