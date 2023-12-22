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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

10 نقاط هامة.. ما هي بنود قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة ؟

صدى البلد

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 اجتماعا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، اعتمد خلاله مشروع قرار مقدم من الإمارات، يطالب بتوسيع نطاق المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

وصوتت 13 دولة لصالح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722  بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، وفيما يلي بنود القرار:

  • يطالب القرار بالالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
  • حماية المدنيين والأعيان المدنية.
  • فتح المعابر لوصول المساعدات الإنسانية.
  • حماية العاملين في المجال الإنساني وحرية حركتهم.
  • قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967، ويكرر رؤية الحل القائم على وجود دولتين، على أن يكون قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية.
  • اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق.
  • تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
  • رفض التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
  • يطالب بإتاحة وتيسير استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه، بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر كرم أبو سالم الحدودي، لتوفير المساعدة الإنسانية التي تتضمن الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل "إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.
  • طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف شهر نوفمبر بالكامل، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة.
قرار مجلس الأمن 2722 قطاع غزة مجلس الأمن الدولي القضية الفلسطينية فتح المعابر كرم أبو سالم

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