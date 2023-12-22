التميز عنوانه.. نجم الأهلي يتغزّل في إمام عاشور بعد برونزية مونديال الأندية

نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني بنتيجة 2/4، مساء اليوم الجمعة، والتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

ونشر هشام حنفى نجم النادي الأهلى السابق صورة لامام عاشور عبر فيسبوك وكتب "التميز عنوانه إمام عاشور لاعب مباراة التتويج بالبرونزية في مونديال الأندية 🌟"

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54 .

الأهلي في كأس العالم للأندية

وفاز الأهلى في مباراته الأولي على فريق اتحاد جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف في لقاء الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023 قبل أن يخسر أمام فريق فلومينينسي البرازيلي في بهدفين نظيفين في لقاء الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.