خايف عليك يا زمالك.. طارق السيد يصدم جماهير القلعة البيضاء بشأن زيزو

أثار طارق السيد نجم الزمالك السابق، حالة من الحيرة والقلق لدى جماهير القلعة البيضاء، بسبب مستقبل أحمد سيد زيزو مع النادي، بعد الأنباء عن تلقيه أكثر من عرض للاحتراف، ورغبته في الرحيل.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك "شايف حملة إعلامية كبيرة لبيع زيزو والله خايف عليك يا زمالك".

يذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.