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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحس إني مطمئن.. محمود العسيلي: «بعمل الخير لأنها تجارة رابحة مع ربنا»

الفنان محمود العسيلي
الفنان محمود العسيلي

أكد الفنان محمود العسيلي، أنه يحاول الاتجاه للبيزنس وليس بشكل كبير، ويستثمر في عدد من المشاريع الصغيرة مع أصدقائه، ولم يتعمق في البيزنس إلى الآن.

وأشار "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،  إلى أنه يصنع الخير كثيرًا، ويعتبره تجارة مع الله، ويجعله يشعر بالاطمئنان والراحة، منوهًا بأنه يفكر في كيفية صرف الأموال بشكل جيد وليس بالزيادة في صرف الأموال.

وقال: بصنع الكثير من الخير، وهي تجارة رابحة مع الله، موضحًا أنه يحب العمل، ومتجدد، ومواكب للعصر والتطور والنجاح، ويرغب في أن يكون رقم واحد، معقبًا: "الحاضر لو جيد وماشي كويس؛ المستقبل بيكون كويس".

الفنان محمود العسيلي محمود العسيلى أسما إبراهيم حبر سري صرف الأموال

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