بحس إني مطمئن.. محمود العسيلي: «بعمل الخير لأنها تجارة رابحة مع ربنا»

أكد الفنان محمود العسيلي، أنه يحاول الاتجاه للبيزنس وليس بشكل كبير، ويستثمر في عدد من المشاريع الصغيرة مع أصدقائه، ولم يتعمق في البيزنس إلى الآن.

وأشار "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه يصنع الخير كثيرًا، ويعتبره تجارة مع الله، ويجعله يشعر بالاطمئنان والراحة، منوهًا بأنه يفكر في كيفية صرف الأموال بشكل جيد وليس بالزيادة في صرف الأموال.

وقال: بصنع الكثير من الخير، وهي تجارة رابحة مع الله، موضحًا أنه يحب العمل، ومتجدد، ومواكب للعصر والتطور والنجاح، ويرغب في أن يكون رقم واحد، معقبًا: "الحاضر لو جيد وماشي كويس؛ المستقبل بيكون كويس".