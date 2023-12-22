محمود العسيلي: «مش هنزل أغاني دلوقت احتراما للظروف.. وفي خطة متكاملة»

أكد الفنان محمود العسيلي، أنه يحضر مع فريق العمل لألبوم غنائي جديد، وهناك خطة متكاملة لأغاني عديدة في هذا الألبوم، معقبًا: "احترامًا للظروف القائمة مش هنزل أغاني دلوقتي والخطة مش باينة دلوقتي".

وأوضح "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الظروف الحالية لا تسمح بتنزيل هذا الألبوم هذه الفترة، مؤكدًا أن واحدة من الأغاني في هذا الألبوم هي "مشيتي وسبتيني".

وشدد على أن اختيار الكلمات مهم جدًا في الأغاني، موضحًا أن انتقاء الكلمات مهم جدًا حتى لا يخسر المغني جمهوره.

ونوه بأنه لم يكن عصبيا في فترة طفولته، ولكن الطاقة في هذا المجال تقل، وهو حزين عليها.