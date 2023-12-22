عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمود العسيلي: «مش هنزل أغاني دلوقت احتراما للظروف.. وفي خطة متكاملة»

الفنان محمود العسيلي
الفنان محمود العسيلي

أكد الفنان محمود العسيلي، أنه يحضر مع فريق العمل لألبوم غنائي جديد، وهناك خطة متكاملة لأغاني عديدة في هذا الألبوم، معقبًا: "احترامًا للظروف القائمة مش هنزل أغاني دلوقتي والخطة مش باينة دلوقتي".

وأوضح "العسيلي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الظروف الحالية لا تسمح بتنزيل هذا الألبوم هذه الفترة، مؤكدًا أن واحدة من الأغاني في هذا الألبوم هي "مشيتي وسبتيني".

وشدد على أن اختيار الكلمات مهم جدًا في الأغاني، موضحًا أن انتقاء الكلمات مهم جدًا حتى لا يخسر المغني جمهوره.

ونوه بأنه لم يكن عصبيا في فترة طفولته، ولكن الطاقة في هذا المجال تقل، وهو حزين عليها.

الفنان محمود العسيلي محمود العسيلى حبر سري أسما إبراهيم الاغاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

تحرك عاجل من النادي الأهلي لضم نجم الزمالك خلال ساعات.. تفاصيل

بفائدة 25%.. مفاجأة بشأن طرح شهادات البنوك الادخارية 2023 قبل انتهاء مدتها

رد قوي.. الشناوي يفاجئ مذيعا بعد سؤاله عن انتقاله للدوري السعودي

ساعات الحسم في الزمالك| بيع زيزو.. و5 صفقات.. وحل أزمة القيد

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

عريضة تهنئة ورسالة لـ«القيعي».. ماذا كتب الغندور عن فوز الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

قلق قبل رأس السنة| متحور كورونا الجديد الأشد فتكاً وانتشارًا.. وهذا موقف مصر

ترشيحاتنا

المتر 50 جنيه وتقسيط بدون فوائد| اشتباك برلماني مع الحكومة بسبب قانون التصالح.. ماذا حدث؟

"هيغرق السوق والأسعار هتنخفض"| خطة من الحكومة لضمان المخرون الاستراتيجي من القمح

إعلام الاحتلال: الجيش الإسرائيلي يتجهز لإنهاء العملية البرية في غزة

كتلة شمالية باردة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا

بعد دخول ظاهرة النينو.. هل تشهد مصر الشتاء الأشد برودة؟ الأرصاد تجيب

شوقى علام: تجديد الخطاب الدينى مقصدٌ شرعي أصيل وليست دعوات حادثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ باروكة.. بلقيس فتحي تثير الجدل بأحدث إطلالة على إنستجرام

بالطرحة.. لجين عمران تستعرض أناقتها من مهرجان الجونة السينمائي

أسباب الحموضة وحرقة المعدة.. أطعمة ابتعد عنها

تبرز رشاقتها .. سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير جديدة من لبنان

فيديو

تحذيرات بسبب نوات الشتاء في الإسكندرية.. ماذا سيحدث؟

تحذير عاجل لهذه الفئات بسبب حالة الطقس| ماذا يحدث ؟

3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب .. وتوقعات مهمة

نجم الزمالك يكشف مفاجأة في تطورات غرامة كهربا للزمالك /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ