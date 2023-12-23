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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لهذا السبب| محمود الخطيب يثير قلق جماهير الأهلي.. ماذا حدث؟

محمود الخطيب
محمود الخطيب

كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، خالد مرتجي أمين صندوق القلعة الحمراء، للصعود مع الفريق على منصة تتويج كأس العالم للأندية في نسختها الجارية.

وأعلن الأهلي سبب غياب محمود الخطيب عن منصة تتويج كأس العالم للأندية في بيان رسمي، بعدما قال في بيان رسمي:"كلف محمود الخطيب، رئيس النادي، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس بعثة الأهلي في المونديال، بحضور مراسم التتويج الرسمية ممثلًا للنادي"

واضاف: "بعد حصول فريق الكرة على الميدالية البرونزية إثر تغلبه على أوراوا الياباني ٤/٢. ولم تمكن حالة الإجهاد الشديدة التي انتابت الكابتن محمود الخطيب أثناء وبعد مباراة الفريق الياباني من المشاركة في مراسم التتويج التي تجري بعد قليل بملعب الجوهرة عقب انتهاء المباراة النهائية للبطولة".

ونجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز على نظيره أوراوا الياباني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، وحصد الميدالية البرونزية في النسخة الحالية.

وحصد الاهلي الميدالية البرونزية لـ كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة في آخر 4 سنوات، بعد مشاركته التاسعة في البطولة.

 

الأهلى كأس العالم للاندية أوراوا الياباني الميدالية البرونزية

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