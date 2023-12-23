فخور| تعليق ناري من إمام عاشور بعد التتويج بـ برونزية كأس العالم

حرص إمام عاشور نجم النادي الاهلي علي الاحتفال بتحقيق المركز الثالث في بطولة كاس العالم للأندية والخصول علي الميدالية البرونزية "

وكتب إمام عاشور عبر حسابه علي انستجرام "الحمد لله الأهلي تالت عظماء العالم، أول مشاركه ليا في كاس العالم لاندية اول هدف في البطولة واول جايزة رجل المباراة وأول ميدالية عالمية في مسيرتي كلها، رغم إن طموحنا كان أعلى من كده في البطولة لكن التوفيق مكنش معانا في بعض الأحيان.

وتابع "فخور بالإنجاز و فخور بكل اللاعبين أبطال إفريقيا، شكراً مجلس إدارة الأهلى مبروك لكل جماهيرنا العظيمة ولسه في تحديات كبيرة طول الموسم هنحققها بدعم جماهيرنا العظيمه 🥉🦅🙏

الأهلي يفوز على أوراوا ريد ويحصد برونزية مونديال الأندية

ونجح الأهلي نجح في حصد الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب أوراوا ريد الياباني برباعية مقابل هدفين، في مباراة توج إمام عاشور خلالها بلقب أفضل.