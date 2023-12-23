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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الفوز بالبرونزية| كولر يدخل التاريخ مع النادي الأهلي "تفاصيل"

كولر
كولر

دخل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري، تاريخ القلعة الحمراء من الباب الكبير، وذلك بعد الفوز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب الإعلامي مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "مارسيل كولر يدخل التاريخ مع النادي الأهلي، كولر يصبح ثالث مدرب في تاريخ الأهلي يحصد الميدالية البرونزية، مانويل جوزيه 2006،بيتسو موسيماني 2020-2021،مارسيل كولر 2023"

وحقق فريق الأهلي المصري فوزًا غاليًا على نظيره أوراوا الياباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت امس الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة، على المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية

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