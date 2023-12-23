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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمور ليست أفضل.. الضفة الغربية تواجه انتهاكات الاحتلال الوحشية كل يوم

الاحتلال
الاحتلال

لازالت القوات الإسرائيلية تواصل وجودها الاحتلالي في غزة والضفة الغربية مدمرة كل ما يفيد الناس خاصة المشافي.

وليس الحال في الضفة الغربية المحتلة أحسن كثيرا من غزة، حيث ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت فجر السبت، مدينة ومخيم جنين، وعدد من البلدات في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت "وفا" عن شهود عيان أن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافة D9، اقتحمت المدينة والمخيم، من حاجز الجلمة، وأن اشتباكات دارت بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي.
كما أكدوا انقطاع التيار الكهربائي عن مخيم جنين وعدة أحياء في المدينة تزامنا مع اقتحام الجيش الإسرائيلي.

وأشار شهود عيان إلى أن عدة آليات عسكرية تمركزت قرب مستشفى جنين الحكومي، بالقرب من (دوار الحصان)، المحاذي لمخيم جنين، في وقت تدفع فيه بتعزيزات إضافية من عدة محاور.
كما اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر السبت، بلدة بيتا وقرية قريوت جنوب نابلس.
وذكرت مصادر محلية لـ"وفا" أن آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قريوت وتجولت في شوارعها، كما داهم الجنود منزلا بالقرية وفتشوه وعبثوا في محتوياته. 
تزامن ذلك مع اقتحام عدة آليات عسكرية إسرائيلية بلدة بيتا، وفقا لـ"وفا" وتجولت في عدة أحياء وشوارع بالبلدة، وقام الجنود بحملة تفتيش واسعة بالبلدة، وداهموا عدة منازل.
وداهمت قوات إسرائيلية مخيم الدهيشة قرب مدينة بيت لحم، باقتحام عدة "جيبات" عسكرية المخيم، وجابت عدة شوارع، وداهم الجنود عددا من المنازل في المخيم وعبثوا في محتوياتها – بحسب وفا.
وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية أن عدة جيبات عسكرية اقتحمت مدينة الخليل، وجابت عدة شوارع وأحياء، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
وجنوب الخليل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي فجر السبت بلدة يطا جنوب الخليل. وذكرت "وفا" عن مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة، وجاب شوارعها، دون ان يبلغ عن إصابات او اعتقالات.
في الأثناء، اجتاحت القوات الإسرائيلية مدينة أريحا ومخيمي عين السلطان وعقبة جبر.

 

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