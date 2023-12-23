الأهلي يطير إلى الإمارات استعداداً لكأس السوبر المصري

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، وجهة الأهلي بعد برونزية كأس العالم للأندية.

وكتب حسن: “الأهلي يطير إلى الإمارات السادسة مساء اليوم استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المصري للأبطال، الأهلي يخوض مرانا خفيفا اليوم في السعودية قبل السفر إلي الإمارات، كولر سيعقد جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا”.

وتوج الأهلي بـ الميدالية البرونزية في المرة الرابعة في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية بعد الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، السبت، في المملكة العربية السعودية.

أهداف الأهلي في شباك أوراوا

سجل أهداف النادي الأهلي: ياسر إبراهيم ثم أضاف بيرسي تاو الهدف الثاني للمارد الأحمر، ثم سجل لاعب أوراوا الياباني الهدف الثالث في مرماه، وأخيرا سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الرابع للنادي الأهلي من ركلة حرة مباشرة.