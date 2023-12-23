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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال التطوير الجارية بميدان عرابي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان عرابي بمدينه الزقازيق تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بالتزامن مع انتهاء الأعمال بنفق عرابي لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق. 

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية أعمال التطوير الجارية بالميدان والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م وكذلك انشاء مقاعد انتظار للمواطنين بجانب اجراء اعمال الصيانة اللازمة للتمثال ووضعه في مكان جديد بما لا يخل بالشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.

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كما تابع محافظ الشرقية أعمال النقطة الثابتة بمحيط ميدان المحطة والمشكلة من رئاسة حي أول وشرطة المرافق وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام للتصدي ومنع تواجد الباعة الجائلين بالميدان والزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

اطمأن المحافظ على الأعمال النهائية بالنفق والتجهيزات اللازمة لوضع أخر طبقة اسفلت وإتمام أعمال الرصف تمهيداً لتشغيل النفق ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل شرياناً مرورياً جديدا يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

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