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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفاوضات لم تنته .. الاحتلال يناور وسط إصرار المقاومة على وقف الحرب

اسرى
اسرى

ذكرت  مصادر في الكيان الصهيوني أن محادثات وقف إطلاق النار لم تنته بعد، وفق ما ذكرت صحف عبرية. وذكرت صحيفة هآرتس أن الخلافات بين إسرائيل وحماس كبيرة لكن المحادثات لم تصل لطريق مسدود بعد.

وأعلنت الولايات المتحدة أن  مفاوضات لهدنة جديدة في غزة وإطلاق سراح المزيد من الأسرى "جادة للغاية"، لكن احتمالات نجاحها لا تزال غير واضحة مع إصرار حركة "حماس" على الإنهاء الكامل للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

وكان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قد وصل إلى القاهرة الأربعاء، لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين الذين يسعون للتوسط في هدنة أخرى.

في التفاصيل، أفاد المتحدث في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأربعاء "بأن هذه مناقشات ومفاوضات جادة للغاية، ونأمل أن تؤدي إلى نتيجة ما".

بدوره، تحدث  جو بايدن الأربعاء عن أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق ثان لإطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" قريبًا، لكنه صرح للصحفيين قائلًا: "نمارس الضغوط".

وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة "رويترز"، بأن المبعوثين يركزون في مناقشاتهم على تحديد المحتجزين الذين يمكن إطلاق سراحهم في حال إبرام هدنة جديدة، وكذلك الأسرى الفلسطينيين الذين قد تفرج إسرائيل عنهم في المقابل.

لكن المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"  شدّد  على أنه لا تفاوض بشأن صفقة تبادل أسرى إلا بعد وقف كامل لإطلاق النار.

وأكد طاهر النونو، أنه لا توجد مفاوضات بشأن صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، وأن الأولوية الآن لوقف العدوان على غزة.

وأوضح النونو أن التسريبات الإسرائيلية التي تتحدث عن مفاوضات، ما هي إلا محاولة لتبرير استمرار الحرب على القطاع وخداع الجمهور الإسرائيلي.


وترفض "حماس" وقف إطلاق نار مؤقت جديد وتقول إنها ستناقش فقط وقف إطلاق النار الدائم، فيما تسعى إسرائيل لإطلاق سراح جميع النساء والرجال المسنين المتبقين من المحتجزين وفق مطلعين.

 

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