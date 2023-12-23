رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه بدأت اليوم السبت امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 حيث ادي تلاميذ الصف الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات في مادة القرآن الكريم (فترة أولى)

بينما أدى طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي امتحانات اليوم الأول في مادتي الفقه (فترة أولى)، واللغة العربية ورقة أولى (فترة ثانية).

شدد رئيس المنطقة على ضرورة توفير المناخ التربوي المناسب للاستذكار والإجابة بهدوء ومنع الغش بكافة طرقة وأشكاله، وكذلك حظر استخدام المحمول لجميع المشاركين في الامتحانات، وضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل دقة وشفافية.

يذكر أن منطقة الشرقية الأزهرية قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التعليمية والمعاهد للخروج بالامتحانات بأفضل صورة.