حملات نظافة وتجميل للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى لشوارع الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لرفع مستوى النظافة العامة لتحسين جودة الحياة أمام المواطنين لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بأعمال رفع تراكمات القمامة الموجودة بناحية شارع ترعة سراج ومنطقة ناهد عرفة والعزبة الحمراء وأمام النبايشة وأمام مجمع خدمات الحسينية للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.

كما قامت رئاسه حى أول الزقازيق بالتواجد بميدان عرابى ونفق المشاه بالمحطة وشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض وشارع لوممبو، وذلك لمتابعة رفع الإشغالات والقضاء على ظاهرة افتراش الباعة المتجولين وإلزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدى على الرصيف وحرم الطريق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة والإشراف على عمال النظافة ورفع التراكمات والسفوحة بالمدينة، والتى تضمنت عددا كبيرا من شوارع المدينة.

كما كثفت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح حملات النظافة بجميع المناطق، والتي شملت رفع القمامة وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة ونقلها للنقطة الوسيطة، كما تمت متابعة أعمال رفع كفاءة الإنارة وصيانة الأعمدة والكشافات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمدينة والوحدات المحليه التابعة.

وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة أعمال النظافة العامة بالمدينة، حيث اشتملت الأعمال على رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر، كما تم رفع المخلفات والقمامة على الشوارع الرئيسية.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة حملات النظافة ورفع جميع مخلفات القمامة من أمام المدارس، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع جميع تراكمات القمامة الموجودة بناحية الأماكن الآتية “أمام المدارس - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية - شارع ترعة سراج - الواجهة” حتى تظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق.