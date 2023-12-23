بمشاركة 13 شركة محلية وعالمية.. ألسن عين شمس تنظم يوما للتوظيف

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة ورابطة الخريجين بالجامعة، يوم التوظيف للكلية، بمشاركة ١٣ شركة عالمية و محلية.

وافتتحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية الألسن، فعاليات يوم التوظيف للكلية، بحضور الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن اليوم يأتي إيمانا من الكلية بتطبيق مفهوم الجودة الشاملة من خلال تقديم كوادر متميزة لتلبية احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، وإسهاما من قطاع شئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و وحدة متابعة الخريجين في تعزيز التواصل مع خريجي كلية الألسن لتطوير الخطط الأكاديمية والبحثية والتدريبية للكلية بما يحقق تنمية مهارات الطلاب والخريجين وتوجيههم لفرص التدريب والعمل المتاحة.

وأشارت إلى أن يوم التوظيف هذا العام يضم شركات في مجالات متنوعة من بينها الترجمة والتعريب والنشر والنشر الإلكتروني والسياحة والتدريس، وبعض الشركات المتخصصة في أعمال الموارد البشرية والتوظيف.

من جانبها أوضحت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف الأساسي من هذا اليوم هو تهيئة الطلاب لسوق العمل وتذليل الصعوبات التي تواجههم في التوظيف حيث تحرص الكلية على بناء شراكات متعددة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم للحياة العملية.

وخلال الاجتماع مع ممثلي الشركات ضمن فعاليات يوم التوظيف، تناولت د.سلوى رشاد، عميد الكلية، بحضور ود.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. هند اسعد مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، ود. أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف بالجامعة، مدى جاهزية طلاب الألسن للخوض قي سوق العمل، وأشارت إلى أهمية مقترحاتهم لتطوير العملية التعليمية والمناهج الدراسية بهدف رفع القدرات التنافسية لطلاب الألسن لمواجهة تحديات سوق العمل.

من جهة أخرى، تم استطلاع آراء أرباب الأعمال في مواصفات الخريج والمهارات المطلوبة للتوظيف لسد الفجوة بين الكلية وسوق العمل، و انتهى الاجتماع بتكريم ممثلي الشركات المشاركين في يوم التوظيف.