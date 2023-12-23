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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللاعب قدم اعتذارا.. انفراجة في أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

فتوح
فتوح

أكد أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق، أن أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قدم اعتذارا لـ إدارة النادي بعد واقعة ترك معسكر الفريق قبل مباراة نادي زد التي خسرها الفارس الأبيض في الدوري الممتاز.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "مصدر بالزمالك: فتوح يقدم اعتذار رسمي لجماهير وإدارة الزمالك خلال ساعات وانفراجة في أزمة تجديد التعاقد معه".

كان الزمالك، قد تعادل سلبيًا يوم الأربعاء الماضي، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.

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