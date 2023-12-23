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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وست هام يضرب مانشستر يونايتد بثنائية بالدوري الإنجليزي

صدى البلد

تمكن وست هام من تحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد 2-0، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية وست هام جارود بوين ومحمد قدوس في الدقيقتين 72 و78.

الانتصار منح وست هام فرصة تجاوز اليونايتد بالقفز للمركز السادس برصيد 30 نقطة، فيما تراجع الأخير للمركز الثامن بتوقفه عند 28 نقطة.


أولى المحاولات جاءت من أصحاب الأرض بعدما أطلق إيمرسون تسديدة من على حافة منطقة الجزاء، لكن أندريه أونانا تصدى لها ببراعة.

وهدأت المباراة لفترة طويلة حتى ظهر اليونايتد بأولى محاولاته عبر تسديدة أطلقها أنتوني من خارج منطقة الجزاء، كان ألفونس أريولا لها بالمرصاد، بعدها أرسل أنتوني تمريرة بينية حريرية لجارناتشو، الذي توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء، مطلقا تسديدة أرضية زاحفة، تصدى لها حارس الهامرز ببراعة.

لكن أريولا كاد يورط فريقه في هدف غريب بعدما وجه ماينو تسديدة ضعيفة من خارج المنطقة، حاول ماكتوميناي تغيير مسارها، لتذهب سهلة إلى الحارس الفرنسي، الذي تعامل معها برعونة، لترتطم بيده قبل أن تتحول إلى ركنية، وفشل الفريقان بعدها في تشكيل خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بعد بضع دقائق على العودة من الاستراحة، وجه برونو فرنانديز ضربة رأسية قوية، لكنها ذهبت بالاتجاه الخاطئ أعلى العارضة، ووقف أونانا حائلا أمام تسجيل بوين هدف وست هام الأول من ضربة رأسية قوية، حولها الحارس الكاميروني ببراعة إلى ركنية، وكاد جوني إيفانز أن يورط أونانا في خطأ فادح بعدما مرر الكرة إليه أثناء الضغط عليه من ثنائي هجومي، لكن حارس يونايتد تخلص من الكرة بتمريرها إلى بيساكا بسرعة، وحاول برونو فك التكتل الدفاعي للفريق اللندني بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء، لكنها ذهبت بعيدة تماما عن المرمى.

ووسط موجة هادئة، انطلق بوين بالكرة وتبادلها مع باكيتا، الذي ردها إليه بتمريرة بينية ساقطة، ليتسلمها الأخير قبل أن يغمزها بقدمه لكن أونانا تصدى لها قبل أن ترتطم بجناح وست هام وتتحول إلى الشباك، وبعد دقائق معدودة، ارتكب ماينو خطأ فادحا بخسارة الكرة في منتصف الملعب، لتتحول إلى هجمة خاطفة بدأها قدوس، ليتبادل خلالها الكرة مع باكيتا قبل أن يتوغل اللاعب الغاني داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة أرضية زاحفة، أسفرت عن هدف ثان لأصحاب الأرض.

واستطاع وست هام الحفاظ على تقدمه في الدقائق المتبقية عبر دفاع المنطقة، وسط فشل من لاعبي اليونايتد في اختراقه بأي محاولة خطيرة حتى النهاية.

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