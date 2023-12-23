أهلي 2008 يخسر من إنبي في بطولة الجمهورية

تلقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 خسارة أمام ضيفه إنبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٥ من بطولة الجمهورية.

بهذه النتيجة توقف رصيد أهلي 2008 عند ٣٩ نقطة، وسجل ٥٤ هدفًا مقابل ٢٠ هدفًا في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.