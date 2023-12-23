عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حسام ميدو مفاجأة فيلم الحريفة.. مخرج العمل يكشف التفاصيل

صدى البلد

حقق الإعلان الرسمي لفيلم "الحريفة" نسب مشاهدة مرتفعة، وذلك بعد طرحه بساعات عبر صفحات الشركة المنتجة والمخرج رؤوف السيد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتوقع رؤوف السيد، نجاح نجم الكرة المصرية أحمد حسام ميدو، في تجربته السينمائية الأولى، حيث كتب عبر حسابه على “إنستجرام”: "العالمي مفاجأة فيلم الحريفة.. نجم السينما القادم"، ليرد عليه ميدو: "أجمد مخرج في مصر".

وعبَّر “رؤوف” عن سعادته بردود الفعل التي وصلته حتى الآن بعد طرح الإعلان الرسمي، متمنيا أن يكسب الفيلم ثقة الجمهور فور عرضه مطلع العام الجديد 2024 في السينمات. 

وأشار رؤوف السيد، إلى أنه يراهن على نجاح أحمد حسام ميدو في تجربته السينمائية الأولى، كما توقع أن ينال “كزبرة”، نفس النجاح، حيث يمتلك الثنائي موهبة تمثيلية سعى إلى اكتشافها.

ويخوض رؤوف السيد تجربته السينمائية الأولى، وذلك بعد عمله لسنوات كمخرج إعلانات ومنتج لعدد كبير من البرامج، حيث بدأ حياته المهنية كمساعد مخرج لعدد من المخرجين العالميين منهم مايكل بي في فيلم "ترانسفورمرز" والذي تم تصوير بعض من مشاهده في مصر، من إنتاج المخرج العالمي ستيفن سبيلبيرغ، وشارك في بطولته شيا لابوف وميجان فوكس، والمخرج دوج ليمان في فيلم "فاير جيم" بطولة شون بن وناعومي واتس ونوح إمريش.

و‎تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول “ماجد” لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معا أن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

فيلم الحريفة

فيلم الحريفة من المقرر طرحه يوم 4 يناير في دور العرض المصرية، ويوم 11 يناير بالدول العربية، وهو من بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

رؤوف السيد الحريفة فيلم الحريفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

موضوعات متعلقة

بطولة هشام ماجد ومحمد ممدوح.. بدء تصوير فيلم إكس مراتي

أخبار الفن.. إيرادات ضخمة لفيلم أبو نسب فى أول أيام عرضه .. تامر عاشور يفتتح أولى حفلات الكريسماس

تفاصل حفل مدحت صالح "الاساتذة" 3 على مسرح الكبير

الآلاف يحضرون حفلة عمرو دياب| شاهد

بمناسبة الكريسماس.. تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا مساء اليوم

محمد حماقي يسافر إلى الإمارات لإحياء الحفل الختامي لكأس السوبر المصري

اليوم.. ختام عروض مسرحية عروسة من جهة إلكترونية فى موسم الرياض

أخبار الفن.. إطلالات الفنانات بختام مهرجان الجونة وموعد حفل عمرو دياب في الرياض

ترشيحاتنا

مدير عام مستشفى غزة: المنظومة الصحية في القطاع انهارت تمامًا

حركة حماس: فقدنا الاتصال بمجموعة مسئولة عن 5 محتجزين إسرائيليين

«إعلام غزة»: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ 7 أكتوبر إلى 100

منظمات فلسطينية تنجح في إلغاء عقود ضخمة وإغلاق مصنعين للأسلحة الإسرائيلية ببريطانيا

كواليس اعتقال رئيس ناد إفريقي كبير بتهمة تجارة المخدرات .. ما القصة؟

كانت عذابا على قوم هود..دعاء الرياح ردد هذه الكلمات لتنجو من شرها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة عمل الجبنة الريكوتا بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها.. أسباب تجعل ضربات القلب غير منتظمة.. توقعات برج الأسد في 2024

جمال شعبان يكشف أسباب برودة اليدين والقدمين |تفاصيل

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

فيديو

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

خبر غير متوقع .. هل وصل متحور كورونا الجديد إلى مصر؟.. فيديو

أنا لست متدينة ولكن روحانية..فنانة شهيرة تكشف رحلتها من ارتداء الحجاب حتى خلعه

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ