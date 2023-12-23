هل يوجد متحور جديد لكورونا في مصر؟.. وزارة الصحة توضح

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المتحورات الموجودة في مصر الآن، هي الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، مشيرا إلى أن من أهم تلك الفيروسات، هي الإنفلونزا، وكورونا، والفيروس المخلوي، وهي التي تصيب البعض حاليا.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن تغير الفصول والدخول في فصل الشتاء؛ هو من يسهم في انتشار تلك الفيروسات، ووجود الإصابات.

المتحور الجديد من كورونا

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة، على أنه لم يثبت وجود المتحور الجديد لكورونا في مصر.