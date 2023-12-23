تعليم كفر الشيخ تكثف المتابعة في المدارس.. وإجراءات عاجلة لتسجيل غياب الطلاب

عقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية التعليمية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى المحافظة، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية ، ومصطفي مرعي مدير عام التعليم العام والأستاذ ضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والإدارية و محمد السبكي مدير عام التعليم الفني وغادة النحاس مدير إدارة المتابعة ومديري المراحل و مسئول المباني بالمديرية

وفي مستهل الاجتماع، رحب محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بالحضور مثمنا دورهم الإيجابي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق بتجهيز المدارس التي ضمت لجاناً انتخابية أو تسخير كافة الإمكانات اللازمة لهذه المدارس، فضلا عن متابعة انتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة خلال هذه الفترة.

و شدد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، مشددا على أهمية اتباع مختلف الآليات التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس، مشدداً على متابعة الإدارات التعليمية والمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس، موجها بالاهتمام بمجموعات الدعم المدرسية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

كما استعرض محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ خطوات تنفيذ اليوم الثقافى والرياضى والفنى للطلاب بالمدارس، وتنظيم فترات المشاهدة للبرامج التعليمية داخل الفصول الدراسية والتى يقدمها أفضل المعلمين المتميزين.

ووجه محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا، كما وجه أيضا بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلا عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوفر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد فى إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، وتقديم كافة سبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود .

كما أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ إلى ضرورة توعية الطلاب بالمدارس بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجاناً، وذلك للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.