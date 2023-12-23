قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

استبعدت إدارة نادي الزمالك إجراء تعديلات على تشكيل الجهاز المعاون للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية.

وكتب أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عبر حسابه على فيسبوك "إدارة الزمالك ترفض إجراء أي تعديلات على الجهاز المعاون للفريق واستمرارهم بدون تغيير".

وكان الزمالك، قد تعادل سلبيًا يوم الأربعاء الماضي، أمام نظيره ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.



يذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.