السوبر المصري|المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي يهنئ الأهلي ببرونزية العالم

استقبل سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي وصلت إلى الإمارات، من أجل خوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وحرص سهيل العريفي على استقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلى مطار أبو ظبي مساء اليوم السبت، ورحب بمسئولي النادي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصلت بعثة فريق الكرة إلى مطار أبو ظبي في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، رئيس البعثة.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين القادم.