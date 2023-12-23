عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب سوداني: مصر الوحيدة بين الدول صاحبة دور إيجابي لوضع حد لصراعاتنا

السودان
السودان

أشاد الكاتب السوداني عماد سنوسي، بجهود الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه قطاع غزة، مضيفاً أن جهود الحكومة المصرية منذ بدء الصراع في السودان وتدخلاتها المباشرة من أجل وضع حد لهذا الصراع الدموي الذي شرد ملايين من السودانيين.

وقال «سنوسي» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، إن الشعب السوداني ما بين نازح و لاجئ، موضحاً أن هناك ممارسات سيئة تمارس بحق الفتيات في السودان.

وأشار الكاتب السوداني عماد سنوسي، إلى أن كل هذا من الصراعات والممارسات غير الشرعية حدثت أمام صمت العالم بدون رد فعل و رد الفعل الإيجابي الوحيد كان من جمهورية مصر  العربية.

السودان الفتيات عماد سنوسي السيسي غزة محمد شردي الشعب السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

ترشيحاتنا

إيران تهدد بإغلاق البحر الأبيض المتوسط ​​إذا استمر التصعيد الإسرائيلي في غزة

انفوجراف .. 144 إجراء من الحكومة لدعم الصناعة

السوبر المصري|المدير التنفيذي لمجلس أبوظبي الرياضي يهنئ الأهلي ببرونزية العالم

ملك الأهداف.. محمد صلاح يتخطى أساطير لليفربول برقم قياسي جديد

تحقيقات بـ قبرص حول اتهام مواطن سوداني بالتورط في علاقات بتمويل حماس

حصاد2023|رضوى الشربيني تصف الرجل بالخروف ووائل الجسار يكشف ديانة زوجته وأصالة تعلن سبب طلاقها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

فيديو

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ