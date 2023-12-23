كاتب سوداني: مصر الوحيدة بين الدول صاحبة دور إيجابي لوضع حد لصراعاتنا

أشاد الكاتب السوداني عماد سنوسي، بجهود الحكومة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه قطاع غزة، مضيفاً أن جهود الحكومة المصرية منذ بدء الصراع في السودان وتدخلاتها المباشرة من أجل وضع حد لهذا الصراع الدموي الذي شرد ملايين من السودانيين.

وقال «سنوسي» من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم” على قناة "الحياة" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، إن الشعب السوداني ما بين نازح و لاجئ، موضحاً أن هناك ممارسات سيئة تمارس بحق الفتيات في السودان.

وأشار الكاتب السوداني عماد سنوسي، إلى أن كل هذا من الصراعات والممارسات غير الشرعية حدثت أمام صمت العالم بدون رد فعل و رد الفعل الإيجابي الوحيد كان من جمهورية مصر العربية.