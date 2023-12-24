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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أوبن بوك وبابل شيت وأسئلة للمتميزين|13 قرارا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قراراتها النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024، لحسم الجدل المثار و وقف الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها.

 

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد معلومات رسمية تكشف تفاصيل القرارات النهائية المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 :

  • سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام الماضي 
  • امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون بنفس مواصفات الورقة الامتحانية المطبقة العام الماضي دون أي تغيير
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 بنظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"
  • أثناء امتحانات الثانوية العامة 2024 ، سيحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان
  • ستشهد امتحانات الثانوية العامة 2024 استمرار تطبيق نظام البابل شيت
  • في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 سيتسلم الطالب كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المدارس بلجان مؤمنة 
  • تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024  بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم
  • ستكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من المنهج الدراسي بأكمله  
  • تتضمن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 85% اختيار من متعدد و15% مقالي
  • 30% من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 للمستويات المعرفية والعقلية البسيطة .. و40% للمستويات المتوسطة و30% أسئلة للمستويات العليا
  • توضع امتحانات الثانوية العامة 2024  من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي
  •  تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024  وفق امتحان موحد لجميع الطلاب على مستوى الجمهورية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 سوف يوضع بشكل يراعي مصلحة طلاب علمي علوم وعلمي رياضة و أدبي .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر أن يبدأ جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 من يوم  السبت 15 يونيو 2024 وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بشأن العام الدراسي 2023 / 2024

رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2024 يسدد كل من يتقدم للامتحانات العامة ، حيث تقرر أن تكون رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 كالتالي :

  • للطلاب المتقدمين للمرة الأولى أو المرة الثانية : 10 جنيهات رسوم + 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات = 210 جنيه

 

  • للطلاب المتقدمين للمرة الثالثة والرابعة :  210 جنيهات رسوم +  200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات

ويسدد طلاب الثانوية العامة 2024 الرسم الاضافي وخامات ومستلزمات امتحانات الثانوية العامة 2024 لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية 
 

ويتم سداد رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024 ، من خلال منافذ التحصيل الالكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع انحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب .

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