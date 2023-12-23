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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبراء يحذرون من خطأ شائع يدمر هاتفك الذكي

خبراء يحذرون من خطأ
خبراء يحذرون من خطأ شائع يدمر هاتفك الذكي

تعد أحد العوائق الرئيسية في الهواتف الذكية هو أن بعض الإعدادات والتطبيقات يمكن أن تدفع طاقة البطارية إلى مستويات سيئة للغاية، وربما تكون قد قمت بشحن هاتفك لساعات، ولكن هناك تطبيقات يمكن أن ترسلك للبحث عن شاحن هاتفك بعد ساعات قليلة من اليوم. 

ويمكن لمعرفة التطبيقات التي تسبب أكبر قدر من الضغط على البطارية وتحديد ما إذا كان بإمكانك أو ينبغي عليك حذفها أو تغيير إعداداتها أن تساعد في تحسين أداء البطارية بشكل عام. 

وبحسب موقع SheFinds فإنه وفقًا للخبراء فإن هناك خطأ شائع يقع فيه أغلب المستخدمين، وهو ترك التطبيقات التي لا تستخدمها على هاتفك والتي يمكنها أن تستغرق ساعات من عمر بطارية الهاتف، ومنها نوعان :      


التطبيقات التي تستخدم الموقع 

وهي أي تطبيق يعتمد على موقعك للقيام بعمله بشكل أكثر فعالية يمكن أن يكلفك أيضًا طاقة البطارية ويفتح لك مخاوف خصوصية إضافية لم تفكر فيها، ويمكن تغيير الإعدادات الموجودة داخل هذه التطبيقات وإيقاف تشغيل ميزة الموقع. 


التطبيقات غير المستخدمة

المشكلة في العديد من التطبيقات المثبتة مسبقًا هي أنك ببساطة لا تستخدمها، ونتيجة لذلك فهي تستهلك المساحة وطاقة البطارية، ولا تقدم أي شيء في المقابل، وإذا كان بإمكانك إلغاء تحميل أي تطبيقات غير مستخدمة أو زائدة عن الحاجة، بما في ذلك التطبيقات المثبتة مسبقًا، فافعل ذلك للمساعدة في إنقاذ هاتفك من استنفاد البطارية.

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