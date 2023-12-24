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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ دراسات إفريقية: على قيادات القارة التدخل لوقف العنف في السودان

السودان
السودان

أكدت هبة البشبيشي، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن مجلس الأمن ندد اليوم بالأحداث الغير إنسانية في السودان.

 

وقالت هبة البشبيشي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن وقف العدائيات يجب أن يكون الخطوة الأولى لوقف العنف في السودان، مؤكدة أن القيادة الأفريقية يجب أن تتدخل.

 

وتابعت الأستاذ بكلية الدراسات الافريقية بجامعة القاهرة، أن الحرب في السودان تسببت في نزوج ما يصل إلى 7 ملايين شخص، مؤكدة أن تغليب صوت العقل هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة في السودان.

 

لحل الأزمة في السودان.

وأشارت هبة البشبيشي إلى أن الاتحاد الافريقي عليه اتخاذ الإجراءات لحل الأزمة في السودان.

السودان هبة البشبيشي الهوية العنف العدائيات

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