خالد سرحان عن نجاح مسلسل المداح: الناس بتحب الشعوذة

أعرب الفنان خالد سرحان عن سعادته بنجاح مسلسل المداح٣ الذى شارك فى ماراثون رمضان الماضي ٢٠٢٣ وعن تكريمه اليوم فى مهرجان الدير جيست فى دورته ال٢٠.

قال خالد سرحان فى تصريحات لصدي البلد، أن السبب الرئيسي فى نجاح مسلسل المداح هو حب الجمهور للمواضيع التى تحتوي على إثارة وتشويق وما يطلق عليه الدجل والشعوذة.



تنطلق اليوم السبت، فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست فى دورته ال٢٠ والتي تشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم وأعمالهم الفنية ، كما تشهد توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل في السينما والدراما والغناء، كما يتم توزيع جوائز في مجال الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن على جوائز دير جيست للعام 2023، أبرزهم إلهام شاهين، سوسن بدر ، نجلاء بدر ، حنان مطاوع ، ريهام عبد الغفور ، داليا البحيري ، وغيرهم من النجوم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.