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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشأت الديهي يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين السيسي ونظيره الإيراني

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي  تواصل هاتفيًا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا الاتصال هو الأول من نوعه بين الرئيس السيسي ونظيره الإيراني، مشيرًا إلى ان الاتصال شمل تهنئة الرئيس السيسي بفوزه بولاية رئاسية ثالثة، وبعض الملفات الاخرى وفقًا لما هو معلن.


وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت،: "أعتقد أن الاتصال شمل الحدث عن أمن البحر الأحمر،  والحرب على قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن مصر خلال الفترة الأخيرة عملت على توطيد العلاقات مع كلاً من أنقرة وطهران ، معقبًا: " أنقرة دولة كبيرة، وطهران دولة كبيرة، ومن الضروري  توطيد العلاقات بين الكبار، مصر دولة لا تحمل الكراهية لأحد، وكل الخلافات قابلة للحل.

 

نظرًا للعلاقات الأخوية


ولفت إلى أن المعادلة بين مصر  وإيران أو تركيا أو أثيوبيا لا يجب أن تكون صفرية، ولا يمكن أن تكون العلاقات المصرية الخليجية في أي مرحلة باردة، فمن الضروري أن تكون العلاقات دافئة وطيدة نظرًا للعلاقات الأخوية بين مصر الدول الخليجية.

نشأت الديهي الرئيس الإيراني الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الخليجية الخلافات

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