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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن إعادة فرض الضريبة على الرواتب.. الرئيس الأرجنتيني يصدر مرسوم عاجل

صدى البلد

أصدر الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي مرسوما يدعو إلى عقد جلسات استثنائية لتسريع الإصلاحات، وإعادة فرض الضريبة على الرواتب التي ألغتها الحكومة السابقة، وتحديث العملية الانتخابية.

وأرسل مايلي، الذي تولى منصبه في أوائل ديسمبر، المرسوم إلى الهيئة التشريعية، لمناقشة مشاريع القوانين في الفترة من 26 ديسمبر إلى 31 يناير، ومن المقرر عقد الجلسات التالية في مارس المقبل.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اقترحت مايلي أكثر من 300 إجراء لتحرير اقتصاد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، بما في ذلك إلغاء ضوابط الأسعار والبيروقراطية للمساعدة في تعزيز النشاط الصناعي.

وقال مايلي، وهو خبير اقتصادي تحرري دخل السياسة منذ حوالي أربع سنوات، إنه يريد تقليص حجم الحكومة بشكل كبير، والقضاء على العجز المالي وخفض قيمة العملة المحلية المتعثرة.

فالأرجنتين غارقة في أزمة اقتصادية طويلة الأمد مع تضخم بلغ ثلاثة أرقام، واحتياطيات سلبية، وانخفاض سريع في قيمة عملة البيزو، وعيش أكثر من 40% من السكان في فقر.

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