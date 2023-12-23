عضو بمجلس الأهلي: مصروفاتنا الشهرية بالعملة الأجنبية تصل إلى 1.4 مليون دولار

أكد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن مصروفات النادي الأهلي الدولارية شهريًا تصل لمليون و400 ألف دولار من عقود لاعبين ومدربين أجانب في كل الألعاب، موضحًا أن إدارة النادي الأهلي واعية ودقيقة في توظيف ما يتوفر لها من عملة صعبة.

وطالب محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، اتحاد الكرة بتأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا 24 ساعة في مباراة السوبر، قائلا: تجمعنا مع اتحاد الكرة علاقة جيد ونناشد الاتحاد النظر بالعقل والعدل بهذا الجدول الخاص بكأس السوبر المصري".

تلاحق المباريات

أوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن هناك تلاحق للمباريات التي يخوضها فريق الأهلي، مستنكرًا: "هل كان يتوقع اتحاد الكرة إخفاق الأهلي في مونديال الأندية وأنه مش هيوصل لمباراة الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.. الأهلي بيفرح مصر وبيعمل إنجازات ولازم نساعده".