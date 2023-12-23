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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

السوبر المصري| هاني حسام ينهي ترتيبات إقامة بعثة الأهلي في فندق الإقامة

صدى البلد

أنهى هاني حسام، مسئول الحجز والرحلات بالنادي الأهلي، كافة الإجراءات الخاصة بإقامة وتسكين بعثة الفريق الأول لكرة القدم في فندق الإقامة بمدينة أبو ظبي، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت إلى أبو ظبي، مساء اليوم السبت، وكان في استقبالها محمد محمود، نائب السفير المصري في دولة الإمارات، ومحمود عبد العظيم مدير المراسم في السفارة المصرية.

كما حرص سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، على التواجد في مطار أبو ظبي من أجل استقبال بعثة الأهلي، وقام بالترحيب بمسئولي النادي وكذلك الجهاز الفني واللاعبين، وقدم للجميع التهنئة بالفوز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.

ويخوض الأهلي أول مواجهة بالسوبر المصري في الإمارات أمام سيراميكا كليوباترا بعد غد، الإثنين، 25 ديسمبر 2023.

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