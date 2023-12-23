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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكنش فيه. توفيق | رسالة مثيرة من كهربا بعد برونزية كأس العالم

كهربا
كهربا

اعرب محمود عبدالمنعم كهربا، نجم النادي الأهلي، عن سعادته بعد التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم للأندية، مع المارد الأحمر،

وكتب كهربا عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله على برونزية كأس العالم للأندية مع الأهلي، إنجاز جديد للفريق رغم إن طموحنا كان أعلى من كده بكتير، كان نفسي أقدملكم حاجات كتير بس مكنش في توفيق".

وتابع كهربا: "فخور بالإنجاز وفخور بكل اللاعيبة أبطال أفريقيا، شكرا لكل جماهيرنا العظيمة ونوعدكم إن القادم أفضل إن شاء اللَّه. الحمدلله دائمًا وأبدًا".

ومن المقرر أن يواجه الأهلى فريق سيراميكا كليوباترا في مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر يوم الاثنين 25 من شهر ديسمبر الجاري، على أن يواجه الفائز من الأهلى وسيراميكا والفائز من مباراة بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري في نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

 

 

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