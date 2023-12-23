إيران: التحالف العسكري بقيادة واشنطن في البحر الأحمر خطأ استراتيجي لن يحل المشكلة

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن التحالف في البحر الأحمر (عملية متعددة الجنسيات أعلنتها واشنطن) "خطأ استراتيجي" لن يحل المشكلة في المنطقة.

وقال حسين أمير عبد اللهيان:" عمليات "حزب الله" و"أنصار الله" (الحوثيون) وفصائل المقاومة في العراق وسوريا ترمي لإيقاف العدوان على غزة".

وأضاف أمير عبد اللهيان: "واشنطن طلبت منا العمل على إيقاف عمليات المقاومة بالمنطقة"، متابعا: "أبلغنا واشنطن أنها طرف في الحرب على غزة، ولا يمكنها أن تطلب من أحد عدم توسيع نطاقها".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "التحالف في البحر الأحمر خطأ استراتيجي لن يحل المشكلة في المنطقة"، معتبرا أنه "إذا أرادت واشنطن منطقة آمنة لنقل الطاقة في البحر الأحمر، فعليها إيقاف دعمها لإسرائيل".

وفي وقت سابق، قال مساعد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد رضا نقدي إن استمرار الأعمال الإجرامية للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، قد يؤدي إلى حصار البحر المتوسط.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية البحر الأحمر وسط هجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل وأطلق على العملية تسمية "حارس الازدهار".

بدورهم، هدد "الحوثيون" اليمنيون بمهاجمة السفن التابعة للدول المنضمة إلى التحالف الأمريكي وتم الكشف عن الصواريخ الموجودة في حوزتهم.