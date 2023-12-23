100 صحفي .. تقرير إعلامي: عداد الشهداء في غزة لا يتوقف

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح، إنه من الأسبوع الماضي وحتى اليوم جرى الكثير في نهر الصراع القائم بقطاع غزة، وللأسف من يدفع الثمن هم اليتامى والأطفال والأرامل والنساء وكبار السن، موضحا أن عداد الشهداء لا يتوقف.

وأضاف "الغنام"، خلال مداخلته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة وصل إلى 100 شهيد، ولأول مرة في تاريخ الإنسانية يصل إلى هذا الرقم من ناقلي الحقيقية في معركة بوقت قياسي.

وأشار “الغنام”، إلى أن معبر رفح مفتوح ولم تتوقف الحركة فيه حتى في أيام الإجازة، مضيفا أن كل قطاعات الدولة تقدم كل التسهيلات اللازمة للعابرين كلهم من قطاع غزة، أو المؤسسات الدولية التي تريد للدخول للجانب الآخر بجانب دخول المساعدات الإنسانية.

80% تبرعات مصرية

ولفت أن المستودعات الاستراتيجية الكبيرة منتشرة ومتناثرة في مدينة العريش، والتي باتت هذه المساعدات الآن تنتشر في الشوارع، والتي 80% تبرعات من الدولة المصرية والقطاع المدني المصري.