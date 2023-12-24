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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق شكلها.. مي كساب تلفت الانتباه بحفل دير جيست

صدى البلد

حضرت الفنانة مى كساب حفل حضور حفل توزيع جوائز دير جيست 2023، وأثارت الجدل بعد إنقاص وزنها.

 

وتألقت مرتدية فستان باللون الأسود الدانتيل الأخضر، ومن الناحية الجمالية اعتمدتها وضع المكياج بلمسات بسيطة وتركت شعرها منسدلا. 

 

 

أقيم حفل توزيع جوائز مجلة Dear Guest لعام 2023، السبت، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

 

وتألق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست، كما تألق المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، والفنانة أنوشكا، جومانا مراد، إلهام شاهين، عبير صبري.

وحضر أيضا كل من الراقصة دينا، الفنانة جيهان الشماشيرجي، داليا البحيري وزوجها وابنتها، رنا رئيس، دنيا سامي، وغيرهم من النجوم.

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إلهام شاهين الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنانة مى كساب حفل توزيع جوائز دير جيست حفل دير جيست

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