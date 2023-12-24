شوبير يفجر مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك

نشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه بموقع فيسبوك، مفاجأة بشأن لاعبي الزمالك أحمد فتوح وزيزو.

وكتب أحمد شوبير: "فتوح اقترب من التجديد للزمالك.. ورغبة قوية لـ زيزو في الاحتراف".



وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب عودة بعثة الأبيض إلى القاهرة قادمة من أنجولا، بعد خوض مباراة ساجرادا في بطولة كأس الكونفدرالية، على أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الخميس المقبل على ملعب النادي.

يأتي قرار الجهاز الفني بمنح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، التي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.